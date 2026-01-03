Bug In Wear OS 6 Zorgt Voor Problemen Met Wijzerplaten

Sommige gebruikers van een Pixel Watch of een Galaxy Watch klagen dat hun wijzerplaat niet goed werkt. Wear OS 6 bevat een probleem die ervoor zorgt dat wijzerplaten van derden niet goed functioneren.

Het probleem lijkt voor te komen sinds de installatie van de Wear OS 6.1-update. Deze update brengt verbeteringen, maar dus ook problemen met zich mee. Wijzerplaten die niet door Google of Samsung zijn uitgebracht worden namelijk niet goed ingeladen. Wijzerplaten van derden lijken niet goed te weten wanneer ze de reguliere versie van de wijzerplaat of de versie voor je altijd-aanscherm moeten tonen. Hierdoor krijg je soms de minimalistische always-on versie te zien wanneer je het scherm ontgrendeld.

Google en Samsung zijn op de hoogte van het probleem. Het is echter nog onduidelijk wanneer de bug zal worden opgelost. Als je problemen wilt voorkomen raden we aan om voorlopig even een simpelere watchface te gebruiken die wel naar behoren werkt.

via [AW]