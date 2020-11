Android 11-update Voor Samsung Galaxy S10 en Note 10 Is Vertraagd

Mensen met een Galaxy S10 of Galaxy Note 10 moeten nog wat langer wachten op de Android 11-update. De update heeft namelijk vertraging opgelopen omdat de accu te snel leeg zou lopen na het installeren van de update. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Samsung de publieke versie van Android 11 zal uitrollen.

Samsung bracht vorige week de eerste bèta van Android 11 met de One UI 3.0-schil uit voor de Galaxy S10 en Galaxy Note 10. Testers klagen echter over een snel leeglopende accu, waardoor de toestellen niet prettig werken met Android 11. Samsung heeft de verspreiding van de bèta daarom gepauzeerd zodat de fabrikant eerst de bug kan oplossen. Hoe lang dit zal duren is onduidelijk. Het kan enkele dagen zijn maar ook enkele weken.

Samsung zal Android 11 naar tientallen smartphones van de fabrikant uitrollen. De Galaxy S20 en de Galaxy Note 20 zijn als eerste aan de beurt. Android 11 met One UI 3.0 moet uiterlijk eind december uitrollen.

