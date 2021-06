“Specificaties Van Samsung Galaxy M32 Met Grote Accu Gelekt”

Er zijn een aantal specificaties van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy M32 op het internet verschenen. De Galaxy M32 is een budget-smartphone die volgens de bron onder andere is uitgerust met een 6000 mAh accu.

De specificaties zijn door tech-lekker Ishan Agarwal gedeeld op de website 91Mobiles. De Galaxy M32 is de opvolger van de Galaxy M31, die niet officieel in Nederland is uitgebracht. Volgens de bron krijgt de Galaxy M32 een 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een druppelnotch voor de 20MP selfie-camera, een nog onbekende MediaTek-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000 mAh accu en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

Op de Indiase website van Samsung zijn al verschillende afbeeldingen van de Galaxy M32 te zien. Daarom vermoeden we dat de introductie snel zal plaatsvinden. Naar verwachting gaat de smartphone ongeveer 200 euro kosten. De kans is klein dat Samsung de Galaxy M32 officieel in Nederland zal uitbrengen, maar waarschijnlijk is de smartphone later wel verkrijgbaar via de grijze import.

via [androidplanet]