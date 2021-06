OnePlus Nord CE 5G Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist de nieuwste smartphone voor in de Note-serie aangekondigd. De Nord CE 5G levert een hoop interessante specificaties voor een aantrekkelijke adviesprijs. De smartphone is vanaf 21 juni verkrijgbaar in Nederland en België voor een adviesprijs van 299 euro.

De OnePlus Nord CE 5G beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 750G 5G-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor Warp Charge 30T Plus snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP monolens. Ook heeft de smartphone een in-display vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De OnePlus Nord CE 5G draait op OxygenOS 11 en krijgt twee jaar lang Android-updates en 3 jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf 21 juni verkrijgbaar in de kleuren Blue Void, Charcoal Ink en Silver Ray voor 299 euro (6GB + 128GB), 329 euro (8GB + 128GB) of 399 euro (12GB + 256GB).