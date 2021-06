High-end Realme GT Komt Naar Nederland Voor 599 Euro

Realme heeft in maart de Realme GT aangekondigd in thuisland China. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en komt de high-end smartphone ook naar Nederland en België. De Realme GT krijgt een adviesprijs mee van 599 euro.

De Realme GT is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. De smartphone beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Voorop vinden we een 16MP selfie-camera en achterop een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Realme GT is verkrijgbaar in de kleuren Racing Yellow, Dashing Silver en Dashing Blue en krijgt een adviesprijs mee van 599 euro. De smartphone is verkrijgbaar bij Belsimpel en via de officiële webwinkel van Realme. Tijdelijk loopt er een cashback actie waarbij je 100 euro terugkrijgt.

via [AW]