Budget-smartphone Nokia G10 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Nokia G10 is een zeer voordelige smartphone die nu in Nederland verkrijgbaar is. De smartphone draait op een kale versie van Android, heeft dankzij de 5050 mAh batterij een lange accuduur en komt met een prijskaartje van slechts 139 euro.

Ben je opzoek naar een smartphone in de laagste prijscategorie dan is de Nokia G10 een nieuwe optie. De smartphone draait uit de doos op een kale versie van Android 11 en ontvangt later een update naar Android 12 en Android 13. Ook kunnen gebruikers rekenen op drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Nokia G10 heeft een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek Helio G25-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5050 mAh accu en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en daar vinden we ook een fysieke Google Assistent-knop. De Nokia G10 heeft een plastic behuizing in de kleur paars of blauw.

De Nokia G10 kost in Nederland 139 euro, maar de smartphone is ook verkrijgbaar in combinatie met een abonnement.

via [androidplanet]