High-end Realme GT Met Mid-range Adviesprijs Aangekondigd

Realme heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd onder de naam Realme GT 5G. De smartphone krijgt in thuisland China een adviesprijs mee van omgerekend slechts 360 euro.

De Realme GT 5G heeft een 6,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, 5G-ondersteuning en dualSIM-ondersteuning.

In de kleine uitsparing in het scherm zit een 16MP selfie-camera en achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De camera heeft elektronische stabilisatie en kan 4K-video’s met 60fps opnemen.

De Realme GT 5G draait op Android 11 met de Realme UI 2.0-schil en is verkrijgbaar in de kleuren zilver, blauw en geel. In China krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 360 euro (8GB+128GB) of 420 euro (12GB+256GB). Het is nog onduidelijk of en wanneer de Realme GT naar Europa komt.

via [androidplanet]