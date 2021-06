Samsung Galaxy M32 Met Grote Accu En 64MP Camera Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Galaxy M32, die onder andere beschikt over een 6000 mAh accu en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens. De smartphone is eerst alleen voor de Indiase markt aangekondigd.

De Samsung Galaxy M32 kost in India omgerekend ongeveer 193 euro. Momenteel heeft Samsung de smartphone nog niet in andere landen gepresenteerd, maar het is goed mogelijk dat de Galaxy M32 op een later tijdstip ook in Europa op de markt verschijnt.

De nieuwe budget-smartphone beschikt over een 6.4-inch Super AMOLED-scherm met een Full HD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G80-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. In de doos zit echter een 15W oplader.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de plastic behuizing en de Galaxy M32 heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De Samsung Galaxy M32 draait uit de doos op Android 11 met de One UI 3.1-schil.

