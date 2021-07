“Samsung Galaxy S22 Ultra Krijgt Wel 108MP Camera”

Een aantal maanden geleden doken er in het geruchtencircuit berichten op die spraken over de aanwezigheid van een 200MP camera in de Galaxy S22 Ultra. De bekende tech-lekker Ice Universe laat nu echter weten dat hij vrijwel 100 procent zeker is dat dit bericht niet klopt. Volgens hem krijgt de smartphone gewoon een 108MP camera.

Op de Chinese social media website Weibo laat Ice Universe weten dat hij vrijwel 100 procent zeker is dat de Galaxy S22 Ultra een vernieuwde camera krijgt. Het zou gaan om de derde generatie van Samsung’s 108MP sensor. De Galaxy S21 Ultra en S20 Ultra beschikken ook over een 108MP camera, maar dit zijn de eerste en tweede generaties van de sensor.

Voor de Galaxy S22 Ultra is Samsung gaan samenwerken met de camerafabrikant Olympus. Samsung rust de smartphone uit met de eigen chipset, Exynos 2100. Deze chipset heeft wel ondersteuning voor het maken van 200MP foto’s.

Samsung werkt zelf ook al aan een 200MP camera voor smartphones, maar deze zal volgens Ice Universe dus niet in de Galaxy S22 Ultra zitten. Xiaomi zal deze camera als eerste gaan gebruiken. We krijgen de camera waarschijnlijk voor het eerst te zien in de Mi 12 Ultra.

