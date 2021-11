“Samsung Galaxy S22-serie Vanaf 18 Februari Verkrijgbaar”

Dat Samsung begin 2022 de Galaxy S22-serie zal introduceren is geen nieuws, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet. Er zijn nu echter geruchten opgedoken die spreken over een lancering op 18 februari. Vanaf deze dag zullen de vlaggenschip-smartphones volgens de bron in de winkels liggen.

Er is al een tijdje wat onduidelijkheid over wanneer de lancering van de Galaxy S22-serie zal plaatsvinden. De lancering van de Galaxy S21 Fan Edition en het wereldwijde chiptekort zouden namelijk kunnen zorgen voor een uitgestelde lancering van de Galaxy S22-serie. Volgens de bekende tech-lekker Jon Prosser zal de lancering echter gewoon begin 2022 plaatsvinden. Via Twitter laat hij namelijk weten dat het vanaf 8 februari mogelijk zal zijn om een pre-order te plaatsen en dat de nieuwe smartphones vanaf 18 februari in de winkels liggen.

Jon Prosser is een bekende tech-lekker die regelmatig juiste informatie uitlekt. Hij heeft het echter ook wel eens volledig mis en daarom raden wij aan om dit bericht nog niet te serieus te nemen. Misschien dat andere goedgeïnformeerde tech-lekkers deze datums binnenkort kunnen “bevestigen”.

Samsung Galaxy S22 👀



Pre-order on February 8, 2022

Launch on February 18, 2022 pic.twitter.com/5iaAr9KrM8 — Jon Prosser (@jon_prosser) November 5, 2021

Volgens eerdere geruchten bestaat de Galaxy S22-serie uit drie toestellen. De Galaxy S22 Ultra is de duurste van de drie en beschikt onder andere over een aansluiting voor een S Pen en een design dat veel doet denken aan die van de Galaxy Note-serie.

