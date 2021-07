Samsung Galaxy A52 En A72 Ontvangen Update Met Verschillende Verbeteringen

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A52 en de Galaxy A72. Deze update brengt verbeteringen voor de camera, beveiliging, belkwaliteit en gezichtsontgrendeling met zich mee.

De nieuwste update voor de mid-range smartphones brengen verschillende verbeteringen met zich mee. De update is 1,2GB groot en rolt gefaseerd uit. De update is beschikbaar voor zowel de 4G als de 5G modellen.

Na de installatie van de update moet de camera mooiere foto’s maken, is de camera-app stabieler en kan de galerij-app uit meerdere foto’s de beste foto aanraden. De galerij-app heeft ook een iets aangepaste uiterlijk gekregen. Verder zorgt de update voor betere belkwaliteit en moet de gezichtsontgrendeling via de selfiecamera stabieler werken. Als laatste is de beveiligingspatch van juli toegevoegd die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A52 en A72.

