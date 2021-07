Netflix Gaat Mobiele Games Aanbieden

Netflix heeft bekendgemaakt dat het bedrijf zich gaat richten op gaming. Netflix zal als eerste games gaan aanbieden voor de mobiel en hier zullen geen extra kosten aan vast zitten. Later zullen de games van Netflix ook op andere apparaten verschijnen.

Netflix heeft dit nieuws bekendgemaakt via een brief aan de aandeelhouders. In de brief staat dat de games worden opgenomen in de huidige abonnementen en dat de prijzen dus niet zullen worden verhoogd. Een releasedatum hebben we nog niet, maar we verwachten dat we nog wel een lange tijd moeten wachten voordat de gamingdienst van Netflix zal worden gelanceerd.

In eerste instantie zullen we ons voornamelijk richten op games voor mobiele apparaten. Games worden zonder extra kosten opgenomen in het Netflix-abonnement, vergelijkbaar met films en series.

De eerste mobiele games worden gebaseerd op populaire Netflix-films en series. Als alles volgens plan verloopt zullen er later ook games voor consoles verschijnen. Momenteel telt Netflix wereldwijd 209 miljoen abonnees. Netflix heeft dus een enorm publiek, waardoor het interessant is om te zien wat Netflix met de gamingdienst kan bereiken.

