Samsung Galaxy S20-serie, A54 en A52s Ontvangen Juli-update

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor een aantal smartphones van de fabrikant. Dit keer kunnen gebruikers van de Galaxy S20-serie, de Galaxy A54 en de Galaxy A52s de beveiligingspatch van juli downloaden.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra of Galaxy S20 FE, dan kun je nu de beveiligingsupdate van juli 2023 installeren. Deze update bevat enkele tientallen patches van Google en Samsung die zorgen voor een betere beveiliging van de smartphones. Hierdoor zijn gebruikt weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Dezelfde beveiligingspatch is nu ook beschikbaar voor de Galaxy A54 en de Galaxy A52s. De update brengt naast een betere beveiliging geen nieuwe functies met zich mee, maar kan wel enkele bugfixes en stabiliteitsverbeteringen bevatten. De update voor alle zes de smartphones is tussen de 200 en 300MB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

Samsung rolde de beveiligingspatch van juli 2023 eerder al uit naar de Galaxy S23, S22 en S21-series.

