“Samsung Galaxy S22 Krijgt Ondersteuning Voor 65W Snelladen”

De opvolger van de Samsung Galaxy S21 zal pas volgend jaar op de markt verschijnen, maar de eerste geruchten duiken nu al op. Volgens de laatste berichten krijgt de Galaxy S22 onder andere ondersteuning voor snelladen met maximaal 65 Watt.

De informatie is gedeeld door de relatief onbekende Twitteraccount van Tron. Hij schrijft dat Samsung bezig is met het testen van 65 Watt snelladen voor de “Rainbow RGB”-serie. Rainbow RGB is de codenaam voor de drie smartphones in de Galaxy S22-serie. Ondersteuning voor 65W snelladen is een flinke vooruitgang, want de huidige Galaxy S21-serie kan “slechts” met 25W snelladen.

Andere merken zoals Xiaomi, OPPO en OnePlus rusten hun vlaggenschip-smartphones al standaard uit met ondersteuning voor 65W snelladen. Ook werken de fabrikanten hard om opladen met nog hogere snelheden mogelijk te maken.

De officiële introductie van de Galaxy S22-serie zal pas begin 2022 plaatsvinden, dus we raden aan om de geruchten nog even met een korrel zout te nemen.

via [androidplanet]