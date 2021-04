“Samsung Galaxy S22 Krijgt Geen Time of Flight-sensor”

Volgens de geruchten zal Samsung de Galaxy S22 niet uitrusten met een Time of Flight-sensor. De sensor zou te weinig waarde toevoegen aan de camera. Samsung zal de nieuwe vlaggenschip-smartphone begin 2022 introduceren.

We moeten nog lang wachten op de introductie van de Galaxy S22, maar de geruchten over de smartphone duiken nu al op. Volgens de Koreaanse website ET News kiest Samsung er voor om de Galaxy S22 geen Time of Flight-sensor te geven. Deze sensor ontbreekt ook al op de Galaxy S21 en de Note 20.

Smartphones gebruiken een Time of Flight-sensor om diepte-informatie te verzamelen. Met deze informatie kan een ‘bokeh’ effect worden gemaakt, waarbij het onderwerp van de foto scherper in beeld is dan de achtergrond. Ook kan de sensor gebruikt worden voor augmented reality-toepassingen, zoals een 3D-ruimte in kaart brengen. Samsung zou deze sensor opnieuw achterwege willen laten omdat de sensor te weinig voordelen met zich meebrengt. De camera van de Samsung-smartphones zijn goed genoeg zonder een ToF-sensor.

Enkele dagen geleden sprak het geruchtencircuit over de aanwezigheid van een 200MP camera in de Galaxy S22. De smartphone zal hoogstwaarschijnlijk net als zijn voorganger in januari worden geïntroduceerd. Neem de geruchten over deze smartphone daarom nog met een flinke korrel zout, aangezien er tussen nu en januari nog veel kan veranderen.

via [androidplanet]