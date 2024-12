Samsung Galaxy S22, S23, S24 FE en Flip/Fold 6 Ontvangen November-update

Ondanks dat november al voorbij is hebben veel Samsung-smartphones de november-update nog niet ontvangen. Daar brengt Samsung nu verandering in, want de update staat klaar voor de Samsung Galaxy S22-serie, de Galaxy S23-serie en de Galaxy S24 FE. Ook de Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 ontvangen de november-update.

De Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra ontvangen een update met versienummer S90*BXXUDEXK5. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2024. Dezelfde beveiligingspatch staat ook klaar voor de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra (firmwareversie S91*BXXU7CXK4), de Galaxy S24 FE (firmwareversie S721BXXU3AXK4), de Galaxy Z Flip 6 (firmwareversie F741BXXU2AXK8) en de Galaxy Z Fold 6 (firmwareversie F956BXXU2AXK8). De Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra ontvangen ook een nieuwe update, maar deze brengt alleen algemene verbeteringen met zich mee, aangezien deze smartphones de beveiligingspatch van november eerder al hebben ontvangen.

Na de installatie van de update zijn de smartphones en jouw data weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. Naast de installatie van de november-patch, die in totaal 51 kwetsbaarheden dicht, kan de update ook de “stabiliteit en betrouwbaarheid” verbeteren. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]