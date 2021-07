Motorola Komt 29 Juli Met Nieuwe Smartphone

Motorola heeft een nieuwe aankondiging ingepland die op 29 juli zal plaatsvinden. Tijdens de aankondiging krijgen we een nieuwe smartphone te zien en een gedeelde teaser geeft alvast een hint naar wat we op deze dag kunnen verwachten.

Onlangs introduceerde Motorola een nieuwe robuuste smartphone, maar volgende week krijgen we alweer een nieuwe smartphone te zien. Om welke smartphone het gaat weten we nog niet, maar in een teaser wordt de term ‘Power’ gebruikt. Deze term doet vermoeden dat het of om een krachtige smartphone gaat of om een toestel met een grote accu.

Er gaan al geruime tijd geruchten rond over de komst van de Motorola Edge 20. Dit is een nieuwe vlaggenschip-smartphone die volgens de geruchten beschikt over een 6,67-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778G-processor, een 108MP camera en een 4000 mAh accu. Er zou ook een variant komen met een krachtigere Snapdragon 870-processor. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]