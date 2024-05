“Samsung Galaxy S25 Ultra Krijgt Betere Telelens En Groothoeklens”

De introductie van de Samsung Galaxy S25 Ultra laat nog lang op zich wachten, maar de eerste geruchten over de vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Volgens de nieuwste geruchten krijgt de Galaxy S24 Ultra vier camera’s aan de achterzijde, waarvan de telelens en ultragroothoeklens een upgrade krijgen ten opzichte van de huidige Galaxy S24 Ultra.

De camera-details zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Ice Universe. Volgens hem krijgt de Galaxy S25 Ultra opnieuw vier camera’s, alhoewel andere bronnen spreken over een driedubbele camera. De 200MP hoofdlens en de 50MP telelens met 5x zoom blijven volgens Ice Universe gelijk. De telelens met 3x zoom krijgt echter een upgrade van 10MP naar 50MP. Deze hogere resolutie maakt gebruik van pixelbinning, waardoor je betere foto’s in donkere omgevingen kunt maken. Daarnaast moet het kwaliteitsverschil tussen beide telelenzen kleiner zijn als ze beide gebruikmaken van een 50MP sensor.

Daarnaast krijgt de ultragroothoeklens een upgrade van 12MP naar 50MP. Door ook deze lens te voorzien van een 50MP sensor kan de Galaxy S25 Ultra beter concurreren met smartphones zoals de Xiaomi 14 en Google Pixel 8 Pro.

Neem de geruchten over de Samsung Galaxy S25-serie voorlopig nog met een korrel zout, want de officiële introductie zal pas in januari of februari van 2025 plaatsvinden. Er kan tussen nu en dan nog veel veranderen.

via [tweakers]