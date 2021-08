Xiaomi Introduceert Voordelige Redmi 10

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft weer een nieuwe smartphone geïntroduceerd. De Xiaomi Redmi 10 is een budget-smartphone met degelijke specificaties, waaronder een 90Hz-scherm, een MediaTek Helio G88-processor en een 5000mAh accu.

Xiaomi lijkt elke maand wel nieuwe smartphones uit te brengen. Dit keer heeft de fabrikant de Xiaomi Redmi 10 aangekondigd. Deze smartphone beschikt over een 6,5-inch Full-HD LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en stereo speakers. Voorop vinden we een 8MP selfie-camera en achterop een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Xiaomi Redmi 10 komt op de markt in de kleuren Carbon Grey, Pebble White en Sea Blue voor een adviesprijs van omgerekend ongeveer 180 euro. We hebben nog geen informatie over een Europese release.

