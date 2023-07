“Google Pixel Watch 2 Krijgt Aluminium Behuizing”

Volgens de laatste geruchten krijgt de opvolger van de Google Pixel Watch een behuizing van aluminium. Een aluminium behuizing brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Zo zal de Google Pixel Watch 2 lichter zijn dan zijn voorganger, maar is de behuizing wel krasgevoeliger.

De huidige Google Pixel Watch beschikt over een behuizing van roestvast staal. Dit is een vrij zwaar materiaal, maar tegelijkertijd ook erg sterk en redelijk krasvrij. De Pixel Watch zonder bandjes weegt hierdoor 36 gram. Naar verwachting is de Pixel Watch 2 echter een stukje lichter, want Google zou bij de nieuwe smartwatch kiezen voor een aluminium behuizing. Een voorbeeld van een smartwatch met een aluminium behuizing is de Fitbit Sense 2. Deze smartwatch weegt slechts 26 gram. Wel is aluminium een stuk zachter dan roestvrij staal, waardoor de kans op krassen groter is en je dus iets voorzichtiger moet omgaan met de smartwatch.

Volgens andere geruchten krijgt de Google Pixel Watch 2 een krachtigere processor die zowel sneller als energiezuiniger is. Dit is ook wel nodig, want de accuduur is één van de grootste minpunten van de huidige Pixel Watch. Daarnaast krijgt de Pixel Watch 2 sensoren die we kennen van de Fitbit Sense 2 en krijgt de smartwatch een cEDA-sensor waarmee je de hele dag je stressniveau en temperatuur van je huid kunt meten.

De officiële introductie van de Pixel Watch 2 zal waarschijnlijk in de herfst plaatsvinden. Dan introduceert Google ook de Pixel 8-serie.

via [androidplanet]