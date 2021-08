Afbeeldingen Tonen Mogelijk Motorola Moto E20

Er zijn mogelijk renders van de Motorola Moto E20 opgedoken. De Moto E20 is een budget-smartphone met een dual-camera, een druppelnotch en een grote kin onder het scherm. Als we naar de beelden kijken kunnen we opmaken dat de smartphone een zeer lage adviesprijs meekrijgt.

De beelden zijn op Twitter gedeeld door de goedge├»nformeerde tech-lekker Evan Blass. In de tweet noemt hij niet de naam van de smartphone, maar in eerdere berichten kwam al wel de naam Motorola E20 en de codenaam ‘Aruba’ voorbij. Specificaties hebben we nog niet, maar de beelden geven wel een aantal details weg. Zo weten we dat de smartphone een dual-camera krijgt, een druppelnotch heeft voor de selfie-camera en dat er onder het scherm een flinke kin zit. Dit zijn allemaal eigenschappen die gebruikelijk zijn bij een echte budget-smartphone.

Achterop zien we het Motorola-logo, die vermoedelijk ook dient als vingerafdrukscanner. Bovenop zit een 3.5mm koptelefoonaansluiting en aan de rechterkant vinden we drie knoppen. Met deze knoppen kun je de smartphone aan/uit zetten, de volume regelen en waarschijnlijk de Google Assistent opstarten. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de nieuwe budget-smartphone officieel zal introduceren.

via [androidplanet]