“Details Nieuwe OnePlus Nord Smartphone Gelekt”

Op het internet zijn renders opgedoken van een nieuwe OnePlus-smartphone. Een naam hebben we nog niet, maar wel is duidelijk dat het gaat om een smartphone voor in de Nord-serie. Ook zijn al enkele specificaties opgedoken.

De bovenstaande renders tonen een OnePlus Nord-smartphone met de codenaam CPH2613. De beelden maken duidelijk dat de smartphone beschikt over een dubbele rear-camera en een in-display vingerafdrukscanner. Volgens de geruchten maakt de smartphone gebruik van een AMOLED-scherm en is het apparaat uitgerust met een infraroodsensor. Dankzij deze sensor kun je de OnePlus CPH2613 gebruiken als afstandsbediening. De rear-camera zou bestaan uit een 50MP hoofdlens en een 16MP groothoeklens.

Verdere specificaties, een adviesprijs of een introductiedatum hebben we nog niet. We houden jullie op de hoogte zodra er nieuwe informatie uitlekt.

via [droidapp]