“Specificaties Van Xiaomi Mi 11T Pro Gelekt”

Nadat eerder al specificaties van de Xiaomi Mi 11T opdoken zijn nu de specificaties van de Xiaomi Mi 11T Pro uitgelekt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone zal volgens de geruchten op 23 september officieel worden aangekondigd.

De website GizmoChina schrijft dat de specificaties van de Xiaomi Mi 11T Pro zijn gedeeld door een Vietnamees YouTube-kanaal. Het valt op dat de smartphone volgens de bron een 120Hz-scherm krijgt. Dat is iets minder snel dan het 144Hz-scherm van de Xiaomi Mi 10T Pro. Wel gebruikt de Mi 11T Pro een AMOLED-scherm in plaats van een LCD-scherm. Een AMOLED-scherm is kleurrijker en heeft een betere contrast.

Intern vinden we een Snapdragon 888 Plus-processor, momenteel de krachtigste chipset van Qualcomm. De camera-setup zal hetzelfde zijn als die van de Xiaomi Mi 11 Lite. Deze smartphone heeft een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een macrolens. Voorop zit een 16MP selfie-camera. De accu van de Mi 11T Pro heeft een capaciteit van 5000 mAh en zou met een snelheid van 120W kunnen snelladen. De smartphone draait op Android 11 met de MIUI 12.5-schil.

Xiaomi heeft zelf nog niks bekendgemaakt, maar volgens de geruchten zou de fabrikant de Mi 11T-serie op donderdag 23 september officieel willen introduceren.

