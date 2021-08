“Introductie Samsung Galaxy S21 FE Op 8 September”

We hebben er lang op moeten wachten, maar volgens de laatste geruchten is het volgende week dan eindelijk zo ver. De introductie van de Samsung Galaxy S21 FE zal op 8 september plaatsvinden.

Volgens een tweet van Mauri QHD zal Samsung de Galaxy S21 FE op 8 september officieel introduceren. Samsung had eerder zelf al bekendgemaakt dat de fabrikant een Fan Edition van de Galaxy S21 zal introduceren, maar een officiële releasedatum heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. De Galaxy S21 FE zou officieel debuteren op het Galaxy Z Fold 3-evenement, maar vanwege wereldwijde chiptekorten heeft Samsung de introductie moeten uitstellen.

Sinds een aantal weken is wel duidelijk dat de lancering steeds dichterbij komt. Zo heeft Samsung zelf al wat hints gegeven en deelde de bekende tech-lekker Max Weinbach onlangs een foto uit een officiële Samsung Store waar de smartphone al te zien is. Het laatste gerucht spreekt nu dus over een lancering op 8 september.

Eerder zijn ook al een aantal specificaties uitgelekt. Zo beschikt de Samsung Galaxy S21 FE waarschijnlijk over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook krijgt de smartphone waarschijnlijk een iets lagere adviesprijs dan zijn voorganger.

via [androidplanet]