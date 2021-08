Verwijder Snel! Deze Android-apps Bevatten Joker-malware

Het Joker-virus, dat voor het eerst opdook in 2017, is nu opnieuw opgedoken. De Belgische politie waarschuwt dat het virus is gevonden in 16 Android-applicaties. Het virus is in staat om bankinformatie van Android-gebruikers te stelen.

Het Joker-virus dook in 2017 voor het eerst op en infiltreert Android-telefoons via sms-berichten. Het virus kan stiekem bankinformatie verzamelen om vervolgens je bank leeg te plunderen. De software doet dit door slachtoffers zonder toestemming te abonneren op allerlei betaalde diensten. Het uiteindelijke doel van het virus is om slachtoffers te bestelen.

Uit onderzoek van cybersecuritybedrijf Zscaler blijkt dat het virus een opleving maakt en dat 16 Android-apps besmet zijn met de malware. De apps zijn inmiddels uit de Play Stores gehaald, waardoor je de apps niet meer kunt downloaden. Heb je één van de onderstaande apps al op je smartphone staan dan kun je deze het beste zo snel mogelijk weer verwijderen.

– Private SMS

– Hummingbird PDF Converter

– Blur focus

– Paper Doc Scanner

– All Good PDF Scanner

– Meticulous Scanner

– Part Message

– Blue Scanner

– Direct Messenger

– One Sentence Translator

– Multifunctional Translator

– Mint Leaf Message-

– Unique Keyboard

– Fancy, Fonts & Free Emoticons

– Tangram App Lock

– Desire Translate

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het verspreiden van het Joker-virus en hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden.

via [androidplanet]