Motorola Moto E32 Aangekondigd: Budget-smartphone Voor 149 Euro

Motorola heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Moto E32 die een adviesprijs meekrijgt van 149 euro. De smartphone beschikt onder andere over een 6,5-inch 90Hz-scherm en een driedubbele rear-camera.

Zonder grote presentatie heeft Motorola de Moto E32 op de website van de fabrikant geplaatst. De Moto E32 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Unisoc T606-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera in de ronde uitsparing in het scherm en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing. Deze behuizing heeft een IP52-certificering gekregen en beschikt over een aansluiting voor een 3.5mm koptelefoon. De Moto E32 draait uit de doos nog op Android 11 en verschijnt op de markt in de kleuren grijs en zilver voor een adviesprijs van 149,99 euro. De smartphone is te bestellen op de website van Motorola, maar er wordt geen levertijd genoemd.

via [androidplanet]