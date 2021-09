Motorola Moto E20 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de Moto E20 geïntroduceerd. De Motorola Moto E20 is een budget-smartphone die draait op Android Go. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van slechts 100 euro en mensen die de Moto E20 dit jaar kopen krijgen ook nog eens gratis een 64GB microSD-kaart cadeau.

Voor 100 euro krijg je een smartphone met een 6,5-inch HD-scherm, een Unisoc-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Moto E20 draait op Android Go. Dit is een lichtere versie van het besturingssysteem, die is geoptimaliseerd voor smartphones met minder krachtige specificaties.

De Motorola Moto E20 verschijnt in oktober op de markt in de kleuren grijs en blauw. De kleur blauw is alleen verkrijgbaar via de website van Motorola. Mensen die de Moto E20 voor 31 december via de Motorola-website bestellen krijgen gratis een 64GB microSD-kaart cadeau. Hiermee kun je direct de interne opslagruimte van de Moto E20 uitbreiden.

