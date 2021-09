Eerste Specificaties Van Motorola E40 Gelekt

Er zouden voor het eerst specificaties van de Motorola E40 zijn uitgelekt. De E40 lijkt veel op de Moto G20 en E20 en zal dus opnieuw een echte budget-smartphone worden. De details zijn gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass.

Volgens Blass beschikt de aankomende Motorola E40 over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Verder verwachten we een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens. Informatie over de andere twee lenzen hebben we nog niet, maar waarschijnlijk gaat het om een groothoeklens en een dieptelens.

De Motorola E40 draait vermoedelijk op een Android Go-versie van Android 11. Android Go is geoptimaliseerd voor smartphones met minder krachtige specificaties. Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar we verwachten dat de E40 een iets hoger prijskaartje meekrijgt dan de Moto E20 (99 euro) en de Moto G20 (129 euro).

via [androidplanet]