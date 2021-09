“Hands-on Video Toont Prototype Van Google Pixel 6 Pro”

Nadat eerder al renders en specificaties van de Google Pixel 6-serie uitlekte zien we in de onderstaande hands-on video nu een prototype van de Pixel 6 Pro. Het valt op dat deze uitvoering een erg glanzende behuizing heeft.

De video op het YouTube-kanaal van ‘This is Tech Today‘ laat niks meer aan de verbeelding over. De smartphone zou een prototype zijn van de Pixel 6 Pro die Google volgende maand officieel zal introduceren. Dat het om een prototype gaat weten we door het feit dat een echt Google-logo op de achterkant nog ontbreekt. De rest van het uiterlijk komt exact overeen met de eerder gelekte renders.

Wel valt op dat de achterkant van de Pixel 6 Pro een erg glimmende afwerking heeft, iets dat minder goed zichtbaar was op de productrenders. Het is onduidelijk of alle modellen zo’n glimmende afwerking hebben of alleen deze uitvoering. In de video zien we niks van Android 12, maar wel een aantal details van de Tensor-processor. Zo heeft Google’s eigen processor twee snelle ARM Cortex X1-kernen, vier lager geklokte kernen voor de simpele taken en twee krachtige, maar ouderwetse Cortex A76-kernen.







Google zal de Pixel 6-serie vermoedelijk op 19 oktober officieel introduceren.

via [androidplanet]