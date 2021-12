Dit Is De Eerste Smartphone Van Het Merk OSOM

OSOM is een nieuw bedrijf dat is opgericht door oud-medewerkers van Essential. Het bedrijf is van plan om de aankomende zomer zijn eerste smartphone op de markt te brengen. De smartphone krijgt de naam OSOM OV1 en moet een ‘privacyvriendelijk’ toestel worden.

Essential is opgericht door de bedenker van Android en kreeg een aantal jaren geleden veel aandacht door de unieke ideeën van het bedrijf. In 2017 introduceerde Essential zijn eerste smartphone, maar het bedrijf is nooit uitgegroeid tot een grote speler op de markt. In 2020 kondigde Essential aan te stoppen met de werkzaamheden waarna acht medewerkers besloten om het eigen bedrijf OSOM op te richten. Nu heeft OSOM informatie gedeeld over de eerste smartphone van het bedrijf.

De OSOM OV1 krijgt een groot scherm en achterop vinden we een dubbele rear-camera met LED-flitser en vingerafdrukscanner. Volgens OSOM-directeur Jason Keats gaat de OSOM OV1 de concurrentie aan met de beste smartphones. Met deze uitspraak kunnen we verwachten dat OSOM onder andere kiest voor de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. Ook krijgt de OV1 ‘honderd keer krachtigere’ privacyfeatures dan de standaard Android-versie, aldus directeur Keats. Zo is het onder andere mogelijk om de camera volledig uit te schakelen, zonder dat Android-software de camera weer stiekem kan inschakelen.

OSOM laat weten dat het bedrijf in februari meer details zal delen. De OSOM OV1 moet vervolgens in de zomer op de markt verschijnen. De smartphone zal ook in Europese landen op de markt verschijnen, maar het is nog onduidelijk of Nederland hierbij hoort.

via [androidplanet]