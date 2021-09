Xiaomi Komt 27 September Met Nieuwe Smartphone-serie ‘Civi’

Xiaomi heeft op 27 september een presentatie ingepland voor de introductie van een nieuwe smartphone-serie. De zogeheten Civi-serie is volgens de geruchten gemaakt voor foto- en videoliefhebbers.

Op de Chinese social media website Weibo heeft Xiaomi bekendgemaakt dat het bedrijf op 27 september om 21:00 Nederlandse tijd de Civi-lijn zal aankondigen. Op de Chinese uitnodiging staat dat de Civi-toestellen beschikken over ‘modieuze en andere ontwerpen en innovatieve beeldtechnologieën.’ Specificaties of beelden heeft Xiaomi nog niet vrijgegeven.

We weten dus nog niet hoe de Civi-smartphones er uit komen te zien en welke hardware de toestellen krijgen. Volgens tech-lekker Digital Chat Station gaat Xiaomi de Civi-smartphones onder andere uitrusten met een goede selfiecamera. Daarnaast schrijft de website Android Authority dat de Civi-serie de opvolger van de Mi CC-serie wordt. De CC-serie bestaat uit mid-range smartphones met goede camera’s. Het is nog onduidelijk of Xiaomi de Civi-serie ook in Nederland of België op de markt wil brengen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]