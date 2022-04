“Officiële Afbeeldingen Van Motorola Edge 30 Gelekt”

Op het internet zijn officiële afbeeldingen en specificaties van de Motorola Edge 30 gelekt. De Edge 30 is een voordeligere variant van de Edge 30 Pro die al in Nederland verkrijgbaar is.

Motorola heeft onlangs de Moto G22 en Moto G52 geïntroduceerd, maar de fabrikant is zich nu al weer aan het voorbereiden op de lancering van een nieuwe smartphone. De website 91Mobiles heeft in samenwerking met Evan Blass nu een aantal afbeeldingen en specificaties van de Moto G30 gedeeld.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we de Edge 30 in drie verschillende kleuren. Qua design lijkt de smartphone grotendeels op de Edge 30 Pro. We zien achterop een driedubbele camera waarbij de lenzen onder elkaar zijn geplaatst. De vingerafdrukscanner zit waarschijnlijk aan de zijkant. Voor de processor zou Motorola hebben gekozen voor de Snapdragon 778G-chipset in combinatie met 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

Het OLED-scherm is 6,55-inch groot en heeft een verversingssnelheid van 144Hz. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens. Voor het maken van selfies gebruikt de Moto G30 een 32MP selfie-camera. De accu heeft een capaciteit van 4020 mAh en kan worden opgeladen met de meegeleverde 33W snellader.

Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de Moto G20 verscheen vorig jaar op de markt voor 499 euro.

via [androidplanet]