Xiaomi Introduceert Civi-smartphone Met 120Hz-scherm En 55W Snelladen

Xiaomi heeft zojuist de eerste smartphone in de Civi-serie aangekondigd. De Xiaomi Civi beschikt onder andere over een 120Hz-scherm, een strak design met glinsterende achterkant, ondersteuning voor 55W snelladen en een betaalbare prijs.

De Xiaomi Civi is een mid-range smartphone met een Snapdragon 778G-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen. Het 120Hz OLED-scherm is 6,55-inch groot en heeft een resolutie van 1080 x 2400 pixels. In het scherm zit een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera.

Achterop vinden we een driedubbele camera met een. 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing is slechts 7mm dik en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw of roze. Deze kleuren hebben een glinsterende afwerking. De Xiaomi Civi krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 385 euro. De kans is groot dat de Xiaomi Civi op een later tijdstip ook naar Europa komt.

via [androidplanet]