Honor Verkoopt Vanaf Eind Oktober Weer Smartphones In EU

Honor was voorheen een dochtermerk van Huawei, de Chinese fabrikant die al een aantal jaren last heeft van een handelsverbod die door de VS is opgelegd. Honor viel hierdoor onder het handelsverbod tegen Huawei, waardoor op Honor-telefoons enige tijd lang geen Google-diensten mochten draaien. Honor is sindsdien echter verkocht en dus niet meer in handen van Huawei. Hierdoor kan Honor eind volgende maand weer smartphones uitbrengen in de EU.

WinFuture schrijft dat de Europese versie van de Honor-smartphones weer Google-diensten krijgen. Het handelsverbod is niet meer van kracht op Honor-producten, omdat Honor niet meer onder Huawei valt. De overheid van de VS twijfelt nog over een handelsverbod voor Honor. Omdat Honor geen netwerkapparatuur verkoopt en geen zaken doet in de VS, is het veiligheidsrisico voor dat land beperkt.

Honor zou eind oktober beginnen met de verkoop van de Honor 50-serie. Voor de lancering heeft Honor op 26 oktober in de Duitse hoofdstad Berlijn een evenement ingepland. Het is nog onduidelijk of Honor ook gelijk terugkeert op de Nederlandse en Belgische markt.

via [tweakers]