Oppo Find X2 Pro Ontvangt Android 12-update

Oppo is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Oppo Find X2 Pro. De Find X2 Pro is een vlaggenschip-smartphone die de fabrikant in 2020 op de markt bracht. De update komt samen met de ColorOS 12-schil en brengt een hoop vernieuwingen met zich mee.

De ColorOS 12-update is met een formaat van 5,2GB erg groot. De update brengt dan ook een hoop nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van februari 2022. Dankzij berichten van gebruikers weten we dat de update ook al bij de eerste Nederlandse Oppo Find X2 Pro-gebruikers is aangekomen.

ColorOS 12 brengt onder andere een nieuwe frisse interface met zich mee. Hoewel Oppo voor een eigen design heeft gekozen is het ook mogelijk om het uiterlijk aan te passen op basis van de gekozen wallpaper. Met PC Connect kun je de smartphone verbinden met een PC om eenvoudig bestanden over te zetten. Verder geeft het nieuwe Batterij Dashboard een nauwkeurig overzicht van je batterijverbruik en kun je met FlexDrop een app verkleinen zodat je ondertussen iets anders kunt doen.

via [droidapp]