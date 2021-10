Samsung Galaxy A52 en Galaxy A52s Ontvangen Beveiligingsupdate Van Oktober

Samsung heeft de beveiligingspatch van oktober 2021 weer voor een aantal nieuwe toestellen klaarstaan. Dit keer kunnen gebruikers van de Galaxy A52 en Galaxy A52s de nieuwste beveiligingsupdate downloaden. Naast de beveiligingspatch brengt de update ook nog wat andere verbeteringen met zich mee.

De nieuwste beveiligingsupdate voor de Galaxy A52 en A52s is opvallend groot. Dit komt omdat de update niet alleen de nieuwste beveiligingspatch installeert, maar ook andere verbeteringen met zich meebrengt. Ten eerste heeft Samsung bovenop de oktober-patch van Google zelf ook nog wat beveiligingspatches toegevoegd. Daarnaast heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant cameraverbeteringen doorgevoerd. Exacte details over de camera-update staan niet in de changelog, maar de update zou de stabiliteit van de camera moeten verbeteren.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. De update is meer dan 600MB groot, dus we raden aan om de update via WiFi te downloaden als je een beperkte databundel hebt.

via [droidapp]