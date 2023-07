Motorola Edge 30 Ultra Ontvangt Android 13-update

Motorola heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Motorola Edge 30 Ultra. De smartphone ontvangt eindelijk een update naar Android 13-update, die een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt.

Het heeft even geduurd, maar mensen met een Motorola Edge 30 Ultra kunnen vanaf nu de update naar Android 13 downloaden. Na de update kun je gebruikmaken van verschillende nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om apps in verschillende talen te gebruiken. Ook is er een nieuwe mediaspeler toegevoegd aan de snelle instellingen en kun je gebruikmaken van meer privacy- en beveiligingsopties. Daarnaast heeft het Material You-design een uitgebreider kleurenpalet gekregen.

De Android 13-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]