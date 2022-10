Samsung Galaxy S20-serie, Z Flip 4 en Z Fold 4 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Samsung heeft weer een aantal nieuwe updates uitgerold. Het gaat om beveiligingsupdates voor de toestellen in de Galaxy S20-serie en voor de opvouwbare smartphones Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4.

Gebruikers van de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra kunnen vanaf nu de beveiligingspatch van oktober 2022 downloaden. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch die weer enkele tientallen verbeteringen met zich mee brengt om de smartphones beter te beschermen tegen kwaadaardigen. Uit reacties van gebruikers blijkt dat de update ook al in Nederland te downloaden is.

Ook mensen met een Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 kunnen een nieuwe update downloaden. Deze update brengt echter de beveiligingspatch van september 2022 met zich mee, wat dus een iets oudere versie is. De opvouwbare smartphones ontvangen echter een grote update (1,5GB) die ook app-updates en stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengt. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra ze de update kunnen downloaden. Let wel op dat updates doorgaans in fasen uitrollen, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [droidapp]