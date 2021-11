Asus Rolt In December Android 12-update Uit

Asus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf nog dit jaar zal beginnen met de uitrol van Android 12. De eerste smartphones van de fabrikant ontvangen in december de nieuwste Android-versie. Asus begint met de Zenfone 8-serie.

Met de introductie van de Pixel 6-serie heeft Google ook Android 12 vrijgegeven. Deze nieuwe versie van Android is als eerste aanwezig op de Pixel-smartphones, maar zal later ook door andere fabrikanten worden uitgerold. Asus heeft nu laten weten dat het bedrijf in december de eerste Android 12-update zal uitrollen.

De Zenfone 8 en de Zenfone 8 Flip ontvangen als eerste een update naar Android 12. In het eerste kwartaal van 2022 zal de update ook naar de ROG Phone 5 en 5s worden uitgerold. De Zenfone 7 is ergens in de eerste helft van 2022 aan de beurt. Gebruikers van de ROG Phone 3 kunnen ook ergens in de eerste helft van volgend jaar een Android 12-update verwachten, maar exacte datums hebben we nog niet.

Android 12 brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een nieuw ‘Material You’-design, eenvoudigere bediening, meer privacyopties en meer aanpassingsmogelijkheden.

via [droidapp]