Android versus iOS – welke en waarom?

De strijd tussen Android en iOS, het houdt eigenlijk nooit op. We zien dat Android nog steeds veel populairder is als het gaat om smartphones, en het ziet er naar uit dat iOS ze niet stel in zal halen. Dat is natuurlijk logisch, aangezien er wekelijks wel een nieuw soort Android toestel op de markt wordt gebracht.

Maar moet u nu Android of iOS kiezen voor uw apparaat, en waarom? Wij zetten een aantal voor- en nadelen van beide onder elkaar in een vergelijking.

Software-updates

Dit is een punt waar iOS in het voordeel is. Op iOS toestellen is het mogelijk om telkens de nieuwste iOS-updates te downloaden. Iedere update komen er nieuwe features, veranderingen qua design en af en toe ook veiligheidsupdates.

Met Android is het een ander verhaal. Veel Android smartphones en tablets staan vast op een bepaalde versie van het besturingssysteem, en kunnen niet geüpgraded worden naar een nieuwere versie. Hierdoor kunt u niet genieten van vernieuwingen aan het besturingssysteem.

Verschil in apps voor Android en iOS

Op Android is het mogelijk om apps te downloaden uit Google Play. Momenteel staan er ruim drie miljoen apps in de Play Store, waarvan meer dan de helft beschikbaar is op Android tablets.

De Apple App Store heeft momenteel bijna 2.5 miljoen apps beschikbaar, waarvan het grootste deel gratis is. Ongeveer 30% hiervan is ook beschikbaar op iPads, wat een stuk minder is dan bij Android.

De belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken wanneer we deze twee app stores met elkaar vergelijken is dat beide app stores de belangrijkste apps bevatten. Zo zijn de meest gebruikte apps als YouTube, Instagram en Pinterest beschikbaar voor beide besturingssystemen. Het verschil ligt hem meer in de onbekendere apps en games.

Prijs: welk besturingssysteem is goedkoper?

Als we de prijs van Android toestellen vergelijken met producten die op iOS draaien, dan zien wij al snel hele grote verschillen. iPhones en iPads staan er om bekend dat ze erg duur zijn vergeleken met Android toestellen.

De grootste reden hiervoor is dat Android wordt gedraaid op producten van vele merken. Zo maken Lenovo en Huawei bijvoorbeeld goedkope tablets die nog geen 150 euro kosten. Als we dit vergelijken met een iPad dan zijn deze gemakkelijk 3 of soms zelfs 4 keer zo goedkoop.

Tip: lees hier meer interessante statistieken zoals de stabiliteit van apps en de besturingssystemen zelf.