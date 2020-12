Samsung Galaxy S9, S10 En Note 10-serie Ontvangen Beveiligingspatch Van December

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De patch van december 2020 bestaat uit verschillende beveiligingsfixes en komt nu binnen op zeven toestellen in de S9-, S10 en Note 10-serie.

Google heeft de beveiligingspatch van december 2020 nog niet officieel aangekondigd, maar Samsung heeft de patch nu al klaarstaan voor zijn vlaggenschip-toestellen. Nederlandse consumenten met een van de onderstaande toestellen kunnen elk moment een update verwachten.

– Galaxy S10

– Galaxy S10+

– Galaxy S10e

– Galaxy S9

– Galaxy S9+

– Galaxy Note 10

– Galaxy Note 10+

Gebruikers ontvangen een notificatie zodra ze de update kunnen downloaden. Het is ook mogelijk om handmatig op updates te controleren in de instellingen van de smartphone. Omdat Google de patch van december 2020 nog niet officieel heeft aangekondigd weten we nog niet welke beveiligingsverbeteringen de patch met zich meebrengt.

via [droidapp]