Eerste Beelden Van Samsung Galaxy A56 Opgedoken

De Samsung Galaxy A56 is gespot in de database van de Chinese keuringsinstantie TENAA. Hierdoor krijgen we de eerste beelden te zien van de mid-range smartphone. Het valt vooral op dat Samsung de camera-module terugbrengt.

Geruchten over de Galaxy A56 gaan al geruime tijd rond, maar nu de smartphone is gespot in de database van een keuringsinstantie lijkt de officiële introductie steeds dichterbij te komen. Op de onderstaande renders zien we dat de Galaxy A56 opnieuw beschikt over een “key island” aan de zijkant van de behuizing. In deze uitstulping vinden we de power- en volume-knoppen.

Ook zien we dat Samsung de camera’s van de Galaxy A56 heeft geplaatst in een langwerpige camera-module. Dat is anders dan bij de Galaxy A55, die aan de achterzijde beschikt over drie losse lenzen. Met het herintroduceren van een camera-module wil Samsung een groter onderscheid maken tussen de Galaxy A-serie en de high-end Galaxy S-serie.

Specificaties Galaxy A56

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A56 over een Exynos 1580-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een verbeterde 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met 50MP, 12MP en 5MP lenzen. Vermoedelijk zal Samsung de Galaxy A56 in maart officieel introduceren.

via [galaxyclub]