Motorola Moto G9 Power Met Grote Accu Nu Te Koop

Motorola introduceerde begin november de Moto G9 Plus. Dit is een voordelige smartphone met een groot 6,8-inch scherm en een grote accu met een capaciteit van 6000 mAh. De Motorola Moto G9 Plus is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Je kunt de smartphone los kopen of in combinatie met een abonnement.

De Moto G9 Plus beschikt over een 6,8-inch HD+ scherm met daaronder een vrij dikke kin, waardoor de smartphone erg groot is. Intern vinden we een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een NFC-chip een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait op Android 10 en krijgt een adviesprijs mee van 199 euro. De Motorola Moto G9 Plus is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue in de kleuren groen en paars.

via [androidplanet]