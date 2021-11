“In 2022 Verschijnt Geen Nieuwe Google Pixelbook”

Slecht nieuws voor mensen die wachten op de opvolger van de Google Pixelbook. Een Google-woordvoerder heeft tijdens een Qualcomm-persevenement in Londen namelijk laten weten dat het bedrijf in 2022 geen nieuwe Pixelbook zal lanceren.

Chrys Tsolaki, Retail Partner Manager voor Chromebooks bij Google, heeft tegen Trusted Reviews vertelt dat er in 2022 geen nieuwe Pixelbook-laptop zal worden uitgebracht. “Volgend jaar komt er niets meer. In de toekomst weet ik het niet.” Hij sloot niet uit dat er in de toekomst een nieuwe Pixelbook-lancering zal plaatsvinden, maar voorlopig hoeven we dus niks te verwachten.

De eerste generatie Google Pixelbook verscheen in 2017 op de markt. De krachtige laptop kreeg een adviesprijs mee van 999 dollar, wat vrij hoog is voor een Chromebook. In 2018 introduceerde Google de Pixel Slate en in 2019 de voordeligere Pixelbook Go. Sindsdien is het stil rondom Google’s Chromebooks.

