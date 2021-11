Fairphone 2 Ontvangt Begin Volgend Jaar Android 10-update

De Fairphone 2, die de Nederlandse fabrikant Fairphone in 2015 lanceerde, krijgt begin 2022 een update naar Android 10. De bètatest van Android 10 is zojuist uitgerold. De Fairphone 2 verscheen oorspronkelijk op de markt met Android 5.

De Fairphone 2 is uitgerust met een Snapdragon 801-processor. Deze chipset wordt echter niet meer door Qualcomm ondersteund en daarom moest Fairphone zelf in samenwerking met de opensourcecommunity van de smartphonemaker Android 10 geschikt maken voor de Fairphone 2. Fairphone heeft nog niet bekendgemaakt welke vernieuwingen Android 10 met zich meebrengt, maar testers kunnen nu met de bèta aan de slag.

Fairphone wil de Android 10-update begin volgend jaar uitbrengen en dan heeft de Fairphone 2 maar liefst zeven jaar Android-updates gekregen. Het is nog onduidelijk of Fairphone van plan is om ook Android 11 of zelfs Android 12 beschikbaar te maken.

via [tweakers]