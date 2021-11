Google Deelt Distributiecijfers: Android 10 Is Meest Gebruikte Versie

Een aantal jaren geleden deelde Google regelmatig distributiecijfers van Android, die precies lieten zien hoeveel procent van de smartphones draaiden op welke versie van Android. Zo’n anderhalve jaar bleef het stil, maar nu hebben we eindelijk weer nieuwe distributiecijfers gekregen.

Uit de nieuwste cijfers vallen een paar dingen op. Ten eerste is Android 12 nog niet in het overzicht te vinden, wat twee dingen kan betekenen. Zo is het mogelijk dat het percentage smartphones met Android 12 nog te klein is of kan het zijn dat de distributiecijfers niet helemaal actueel zijn. Een ander punt dat opvalt is dat Android 10 met een percentage van 26,5 procent nog op de meeste toestellen draait. Android 11 staat met een aandeel van 24,3 procent op de tweede plek, gevolgd door Android 9 Pie (18,2 procent).

Meer dan een kwart van alle smartphones draait op een oudere versie van Android. Zo is Android 8.0 en 8.1 Oreo nog te vinden op 13,7 procent van alle smartphones en draaien de overige toestellen op nog oudere Android-versies. Het kan zijn dat deze smartphones nog prima te gebruiken zijn, maar smartphones met oudere Android-versies zijn over het algemeen wel minder veilig dan de nieuwere toestellen met een nieuwe Android-versie.