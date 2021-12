Samsung Galaxy A51, A50 En A40 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Samsung heeft weer een aantal nieuwe updates uitgerold. Het gaat om de beveiligingspatch van november 2021 die nu beschikbaar is voor de Galaxy A51, Galaxy A50 en Galaxy A40. De update beschermd de smartphones tegen de laatste kwetsbaarheden.

Mensen met een Samsung Galaxy A51, Galaxy A50 of Galaxy A40 kunnen elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2021. De update rolt ook al uit in Nederland, zo blijkt uit berichten van gebruikers. De update lijkt verder geen veranderingen met zich mee te brengen, maar het is mogelijk dat er achter de schermen wat stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.

Zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is ontvang je hierover een melding. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]