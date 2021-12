“Samsung Galaxy A23 Krijgt 50MP Camera”

Samsung werkt aan de opvolger van de Galaxy A22. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy A23 onder andere een betere camera. De smartphone zou namelijk beschikken over een 50MP hoofdlens.

De huidige Galaxy A22 heeft een 48MP hoofdlens, maar de aankomende Galaxy A23 die volgend jaar zal worden aangekondigd krijgt een 50MP hoofdlens. Dit schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde website GalaxyClub. Volgens de bron krijgt de opvolger dus een camera-upgrade. De 50MP-sensor is waarschijnlijk niet hetzelfde als de 50MP-sensor in de duurdere Samsung S22-smartphones.

Daarnaast schrijft de site dat Samsung zowel een 4G- als 5G-versie van de Galaxy A23 op de markt wil brengen. De 4G-uitvoering zal dan iets voordeliger zijn dan de 5G-uitvoering. Als laatste verwachten we een accucapaciteit van zo’n 5000 mAh. Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet. De huidige Galaxy A22 is momenteel verkrijgbaar voor zo’n 220 euro.

via [androidplanet]