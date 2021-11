Realme GT Neo2 Nu In De Benelux Verkrijgbaar

De Realme GT Neo2, die Realme eind september introduceerde voor de Chinese markt, is vanaf nu ook in Nederland en België verkrijgbaar. De Realme GT Neo2 krijgt een vanaf adviesprijs mee van 449 euro.

De Realme GT Neo2 levert vrij krachtige specificaties voor een aantrekkelijke prijs. De smartphone beschikt over een 6,62-inch scherm met een 120Hz-ververssnelheid, een Snapdragon 870-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte is Nederland verkrijgbaar in de kleur lichtblauw voor een adviesprijs van 449 euro. De variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte heeft een groene behuizing en kost 549 euro. In Nederland is de smartphone alleen verkrijgbaar bij Belsimpel en kun je tijdelijk gebruikmaken van de ‘Early Bird’-kortingsactie. Tijdens deze actie krijg je t/m 5 december 100 euro korting op beide modellen.

In België is de Realme GT Neo2 alleen verkrijgbaar bij Conrad en betaal je wat meer. De smartphone kost daar namelijk 490 euro (8GB + 128GB) of 599 euro (12GB + 256GB).

