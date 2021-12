Gebruik Jouw Smartphone Als Router Om Veiliger Te Internetten

Tegenwoordig hebben wij voor bijna alles een internetverbinding nodig, waardoor een leven zonder internet vrijwel niet meer denkbaar is. Als we ergens koffie gaan drinken checken wij gelijk of er een WiFi-hotspot beschikbaar is. Bij een overnachting in een hotel vragen wij direct het WiFi-wachtwoord. En onderweg in de trein is dit precies hetzelfde verhaal. Het verbinden met al deze verschillende, vaak minimaal beveiligde netwerken, brengt echter gevaren met zich mee. Daarom raden wij aan om in zoveel mogelijk gevallen je eigen internet te gebruiken. Dit kun je doen door jouw smartphone in een router te veranderen.

WiFi-tethering / Hotspot

Omdat niet alle wifi-netwerken veilig zijn, doordat je niet weet wie allemaal van hetzelfde netwerk gebruikmaken, raden wij aan om zoveel mogelijk van je eigen internet gebruik te maken. Heb je een grote mobiele databundel, dan kun je jouw data delen met jouw laptop, tablet en andere apparaten. Het delen van je mobiele internet kun je activeren in de settings van je smartphone. Hier zoek je naar een functie met de naam “tethering” of “hotspot”. Zodra je deze functie aan zet gedraagt jouw smartphone zich als een router. Net als in een echte router kun je zien welke apparaten verbonden zijn en kun je ongewenste apparaten blokkeren. Ook is het mogelijk om een databeperking in te stellen. Geef jouw wifi-hotspot een unieke naam en kies een moeilijk wachtwoord om misverstanden en problemen te voorkomen.

Bluetooth- en USB-tethering

Op Android kun je naast WiFi-tethering ook Bluetooth-tethering en USB-tethering activeren. Zoals de namen van deze functies al duidelijk maken kun je met deze functies een verbinding maken tussen jouw smartphone en een ander apparaat via een Bluetooth-verbinding of een USB-verbinding. Deze vormen van tethering brengen voordelen en nadelen met zich mee. Zo is Bluetooth-tethering energiezuiniger, waardoor je deze functie langer kunt gebruiken, maar kun je maar met één apparaat tegelijk verbinding maken en is de verbinding trager dan een WiFi-hotspot. USB-tethering is stabieler dan een draadloze verbinding en jouw laptop kan tegelijkertijd jouw smartphone opladen. Je moet echter wel een USB-kabel bij de hand hebben en je kunt alleen verbinding maken met apparaten die zijn uitgerust met een USB-poort. WiFi, Bluetooth en USB hebben dus allemaal hun eigen voor- en nadelen.

In je eigen huis is tethering natuurlijk niet nodig, omdat je met een router de vaste internetverbinding in huis al om kunt zetten naar een wifi-netwerk waarmee je al jouw apparaten kunt verbinden. Uiteraard is het wel belangrijk om een router te gebruiken die je goed kunt beveiligen en een sterk genoeg signaal heeft om alle kamers in je huis te bereiken. Het is daarom belangrijk om verschillende routers met elkaar te vergelijken om uit te zoeken welke router het beste bij jouw wensen past. Bekijk hier een vergelijking tussen de best geteste routers van dit moment.

Er zijn echter momenten wanneer de hotspot-functie van een smartphone toch thuis van pas kan komen. Denk bijvoorbeeld aan een storing bij een internetprovider, waardoor het internet thuis tijdelijk niet werkt. Of misschien ben je net verhuist en moet je even een dag overbruggen. Misschien heb je iemand op bezoek die kort toegang tot het internet nodig heeft, maar waarmee je liever niet het wachtwoord van je thuisnetwerk deelt. Met andere woorden, er zijn tal van situaties te bedenken waarin tethering op de smartphone de uitkomst kan bieden.